الإيسيسكو تعقد حوارا رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية بنيويورك الإثنين المقبل

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالشراكة مع وزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية كازاخستان، حوارا رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية والتعاون العالمي، وذلك يوم الإثنين المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن أعمال قمة العلوم لهذا العام، والتي تنظم بالتزامن مع الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيضم الحوار مجموعة من القادة والوزراء والمسؤولين بالجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية ورؤساء الجامعات والخبراء والمختصين الدوليين، لمناقشة سبل توظيف الدبلوماسية العلمية في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي وتحويل القدرات العلمية والتكنولوجية إلى شراكات عملية وأثر ملموس، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص.

وسيشهد النشاط إطلاق مركز "الفارابي- الإيسيسكو للدبلوماسية العلمية" ومبادرة "الوصول الشامل إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة عالية الأداء"، بهدف النهوض بالبحث العلمي وبناء قدرات العاملين في المجال، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الدبلوماسية العلمية.

كما سيتم توقيع أربع اتفاقيات مع وزارات وجامعات ومنظمات دولية، لتعزيز الشراكات في مجال البحث العلمي. وفي ختام الحوار سيتم إصدار "إعلان نيويورك حول الدبلوماسية العلمية من أجل التنمية العالمية الشاملة"، والذي سيدعو إلى وضع خطة عمل لتطوير التعاون بين المؤسسات المشاركة، كما سيؤكد الالتزام المشترك لتعزيز مشاركة دول الجنوب العالمي وتوظيف العلوم والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى الإيسيسكو، من خلال تنظيم هذا الحوار، إلى المساهمة في بناء منظومة دولية شاملة للعلوم والابتكار، تساهم من خلالها دول الجنوب العالمي في المعرفة العالمية والابتكار وتطوير السياسات والحلول التكنولوجية. ويمكن للراغبين في المشاركة في أعمال الحوار التسجيل عبر الرابط . https://event.sciencesummitnyc.org/list-of-sessions/detail/526