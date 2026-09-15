استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الرئاسة إن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وأضافت الرئاسة: “تأكيد مصري سعودي على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر”.

وتابعت: "تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين".



