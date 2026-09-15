وزير السياحة يستقبل مسؤولا فرنسيا ويستعرض كنوز توت عنخ آمون في معرض باريس

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، سيرج بابان وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة والقوة الشرائية الفرنسي، والذي حرص على زيارة الجناح المصري المُشارك في معرض IFTM Top Resa 2026، المُقام بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، رحب شريف فتحي بالوزير الفرنسي في الجناح المصري، واصطحبه في جولة بالجناح، وبمعرض المستنسخات الأثرية لبعض من كنوز الملك توت عنخ آمون ومقتنيات المتحف المصري الكبير الموجود بالجناح.

وقد أبدى الوزير الفرنسي إعجابه بالجناح المصري، وخاصة المساحة المُخصصة لعرض مجموعة المستنسخات الأثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون ومقتنيات المتحف المصري الكبير، والتي تعكس جانباً من عراقة الحضارة المصرية وثرائها، مؤكداً على أن الجناح يقدم نبذة متميزة عن مصر، ويُمثل خير دعاية لمصر خلال مشاركتها في المعرض.

وفي ختام الزيارة، قدم السيد شريف فتحي للوزير الفرنسي هدية تذكارية، وهي مستنسخ من قناع توت عنخ آمون، موجهاً له الدعوة إلى زيارة مصر، وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير للتعرف عن قرب على ما يضمه من كنوز وآثار فريدة.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قام اليوم، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في معرض IFTM Top Resa 2026 ، حيث يجمع هذا المعرض نخبة من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ومكاتب السياحة ومنظمي الرحلات من مختلف دول العالم.