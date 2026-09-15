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الإعدام والسجن لمتهمين بواقعة إنهاء حياة مواطن والشروع في قتـ.ـل آخر بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإعدام والسجن لمتهمين بواقعة إنهاء حياة مواطن والشروع في قتـ.ـل آخر بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهمين بقتل المجني عليه «م.أ.أ» و الشروع في قتل ابنه بالإعدام شنقا علي «س.م.س» و المتهمه الثانية «ر.ع.ا» 15 سنة لاتهامها بالاشتراك في جريمة قتل المجني عليه، من خلال تحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.  

وتعود أحداث القضية إلى يوم 17 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ما أسفر عن إصابته.

وبحسب أوراق القضية، اتهم مقدم البلاغ المشكو في حقه بالاصطدام به أثناء قيادته سيارة ملاكي من طراز «جيب» سوداء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم «س ع ط 7478»، ما أدى إلى إصابته.

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة والاستعانة بالمصادر السرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم بمنطقة «ابني بيتك» بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى التنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، وإعداد مأمورية أمنية لضبط المتهم، إلى جانب نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة تحركاته.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يستقل سيارة ميكروباص مستأجرة، قبل أن تتمكن القوات من ضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبمواجهته، تبين أنه «س.م.س»، مواليد عام 1968، دون عمل، وله محل إقامة بمحافظة السويس، فضلًا عن عنوان آخر بمنطقة العجمي والبيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توجيه اتهامات إلى المتهم الأول بالقتل العمد والشروع في القتل، على خلفية واقعة الدهس التي شهدتها دائرة قسم شرطة الدخيلة.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم الأول «س.س.ف» اتهام قتل المجني عليه «م.أ.أ» عمدًا، من دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعدما قاد المركبة المشار إليها بسرعة تجاوزت الحدود المقررة للطريق واصطدم بالمجني عليه، ما أسفر عن إصاباته التي أودت بحياته، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت إليه تهمة الشروع في قتل المجني عليه «أ.م.ا»، بعدما قاد السيارة في اتجاهه بسرعة تجاوزت الحدود المقررة للطريق واصطدم به، ما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة بالأوراق، إلا أن المجني عليه نجا من الموت كما تضمنت أوراق القضية اتهام المتهمة الثانية «ر.ع.ا» بالاشتراك في جريمة قتل المجني عليه «م.أ.أ»، من خلال تحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة.

قتل محرضه جنايات الإسكندرية الشروع في قتل العجمى الدخيلة

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