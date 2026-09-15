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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من رونالدو إلى صلاح.. بطل إيطاليا يقترب من قيادة طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

بدأت إدارة طرابزون سبور في  مفاوضات رسمية مع الإيطالي ستيفانو بيولي، رغم التقارير اللي تحدثت خلال الساعات الماضية عن اقتراب التركي شينول جونيش من العودة.

وبحسب صحيفة "Sabah"، إدارة العاصفة اختارت بيولي ليكون المرشح الأول لقيادة الفريق، وبتخطط لحسم الاتفاق والإعلان عنه رسميا قبل مواجهة جالاتا سراي المرتقبة السبت المقبل.

وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 سنة عددا من أكبر أندية إيطاليا، بينها ميلان وإنتر ولاتسيو وفيورنتينا وبولونيا.

ومن أبرز إنجازاته كانت مع ميلان، لما قاده للفوز بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022، منهيا انتظارا استمر 11 سنة، قبل ما يصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

وفي سبتمبر 2024، انتقل بيولي إلى السعودية لتدريب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، وأنهى الدوري في المركز الثالث، قبل رحيله في يونيو 2025.

وبعدها عاد إلى فيورنتينا، لكن التجربة انتهت سريعا عقب بداية كارثية لم يحقق خلالها أي فوز في أول 10 مباريات بالدوري الإيطالي، لتتم إقالته في نوفمبر 2025، ومن وقتها وهو بدون ناد.

بيولي يفضل غالبا طريقة 4-2-3-1 أو 4-3-3، ويعتمد على التنظيم الهجومي وتقدم الظهيرين، بجانب اهتمامه بتطوير اللاعبين والحفاظ على هدوء غرفة الملابس.

أما الخطة البديلة، فإدارة طرابزون هتتجه إلى شينول جونيش في حالة تعثر المفاوضات أو اعتذار المدرب الإيطالي.

ومن المقرر أن يستضيف طرابزون فريق جالاتا سراي يوم السبت 19 سبتمبر على ملعب بابارا بارك.

طرابزون صلاح بيولي

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