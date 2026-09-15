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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز.. وإجلاء طاقمها بعد اصطدامها بلغم

انفجار الناقلة
انفجار الناقلة
ملك ريان

شهد مضيق هرمز تطوراً جديداً مع إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار على متن ناقلة النفط «ألغايا»، بعد اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة جنوب المضيق، في حادث يضيف مزيدًا من التوتر إلى واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

ووفقاً للمعلومات المعلنة بشأن الحادث، تسبب الانفجار في اندلاع حريق على متن الناقلة، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ والجهات المعنية للتعامل مع الموقف وتأمين أفراد الطاقم، فيما جرى إجلاء عدد من أفراد الطاقم من الناقلة ونقلهم إلى مكان آمن.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ عقب الحادث، وسط جهود لتقييم الأضرار التي لحقت بالناقلة والتعامل مع تداعيات الحريق، في الوقت الذي تتابع فيه السلطات المعنية حركة الملاحة في المنطقة للتأكد من سلامة السفن الأخرى العابرة للمضيق.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ يعد أحد أبرز الممرات البحرية التي تمر من خلالها شحنات النفط والطاقة، ولذلك فإن أي حادث أمني أو عسكري في هذه المنطقة يثير مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

ويأتي انفجار الناقلة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ما يزيد من حساسية الحادث ويضع حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت مزيد من المتابعة، خاصة مع استمرار المخاوف من تأثير التطورات الأمنية على حركة ناقلات النفط والسفن التجارية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الحادث للوقوف على ملابساته، بينما تبقى سلامة أفراد الطاقم وحركة الملاحة البحرية في مقدمة الأولويات، في انتظار مزيد من المعلومات بشأن أسباب الانفجار وحجم الأضرار التي لحقت بالناقلة


 

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