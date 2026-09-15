ليبيا تحذر من إعلان القوة القاهرة بعد إغلاق خط أنابيب «الحمادة – الزاوية» وتعطل تدفقات النفط

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة، عقب إغلاق صمام خط أنابيب «الحمادة – الزاوية»، ما أدى إلى تعطل تدفقات النفط وتأثيرات محتملة على عمليات الإنتاج والتكرير والتصدير.



وأوضحت المؤسسة أن استمرار إغلاق الصمام قد يفرض قيودًا على عمليات نقل الخام ويؤثر على قدرة الشركات والمنشآت النفطية على تنفيذ عملياتها وفق المعدلات المعتادة، مؤكدة أن عودة الإمدادات إلى طبيعتها تتطلب معالجة أسباب الإغلاق وإعادة تشغيل الخط.



ويأتي التحذير في ظل حساسية قطاع النفط الليبي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، وسط مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات التشغيلية أو الإغلاقات المتكررة إلى خفض الإنتاج وتعطيل إمدادات الخام إلى المصافي وموانئ التصدير.



ويُعد خط «الحمادة – الزاوية» من خطوط نقل النفط المهمة في غرب ليبيا، إذ يربط حقول منطقة الحمادة بمنشآت الزاوية، ما يجعل توقفه مؤثرًا على حركة الخام داخل منظومة الطاقة الليبية.