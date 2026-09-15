القوات المسلحة اليمنية: غارات جوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا وذو باب بالساحل الغربي

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن غارات جوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا وذو باب بالساحل الغربي، جحسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، تصاعدت حدة المواجهات العسكرية في اليمن، مع تنفيذ الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين، في إطار عمليات عسكرية متواصلة للحد من تحركات الجماعة وتعزيزاتها في عدد من الجبهات، من بينها محافظة مأرب.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران اليمني استهدف مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مديرية الجوبة وأسفل جبل هيلان، في وقت تشهد فيه جبهات مأرب تصعيدًا ميدانيًا متزايدًا.