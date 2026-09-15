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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات للقوات الحكومية اليمنية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في مأرب

غارات
غارات
القسم الخارجي

تصاعدت حدة المواجهات العسكرية في اليمن، مع تنفيذ الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين، في إطار عمليات عسكرية متواصلة للحد من تحركات الجماعة وتعزيزاتها في عدد من الجبهات، من بينها محافظة مأرب.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران اليمني استهدف مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مديرية الجوبة وأسفل جبل هيلان، في وقت تشهد فيه جبهات مأرب تصعيدًا ميدانيًا متزايدًا.

وتأتي هذه الضربات ضمن تحركات عسكرية أوسع للقوات اليمنية ضد مواقع وتجمعات حوثية.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطيران اليمني نفذ ضربات ضد تعزيزات حوثية في سلسلة جبال هيلان وجبهة الكسارة شمال وغرب مأرب، إلى جانب استهداف مواقع وتجمعات وآليات للجماعة في جبهات أخرى.

وتكتسب منطقة جبل هيلان أهمية عسكرية كبيرة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المشرف على أجزاء واسعة من محافظة مأرب، فيما تمثل الجوبة إحدى المناطق المهمة في المحافظة، ما يجعل استهداف مخازن السلاح فيها محاولة لتعطيل خطوط الإمداد والقدرات القتالية للحوثيين.

وتزامن التصعيد في مأرب مع اتساع نطاق المواجهات في اليمن خلال الأيام الأخيرة، إذ تحدثت تقارير عن معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة، بالتزامن مع تحركات حوثية وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف داخل السعودية.

ويعكس تجدد الضربات الجوية اتساع نطاق العمليات العسكرية في اليمن، وسط مخاوف من استمرار التصعيد وانعكاساته الإنسانية والأمنية، خصوصًا مع تسجيل موجات نزوح كبيرة خلال سبتمبر الجاري نتيجة تجدد القتال. 

وبحسب المعطيات المتاحة، لا تزال تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن استهداف مخازن الأسلحة في الجوبة وأسفل جبل هيلان غير معلنة بشكل رسمي، كما لم يصدر في المصادر التي تم الاطلاع عليها بيان حوثي مفصل بشأن نتائج الغارات.

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