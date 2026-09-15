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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضع الجهاز الفني للزمالك ، خلال التدريب الأخير التفاصيل النهائية الخاصة بالمباراة، في مقدمتها طريقة اللعب والتشكيل المنتظر، إلى جانب مراجعة الأدوار المطلوبة من اللاعبين في مختلف الخطوط قبل خوض اللقاء.

يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة بهدف حصد النقاط الثلاث والعودة إلى قمة جدول ترتيب الدوري، بعدما جمع الفريق 10 نقاط من أول أربع جولات.

ويحتل الأبيض المركز الثاني بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما يتساوى في رصيد النقاط مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وهو ما يزيد من أهمية الفوز في المباراة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني على استغلال الحالة الجيدة للفريق في جدول المسابقة، مع ضرورة تفادي فقدان أي نقاط جديدة للحفاظ على فرص الزمالك في المنافسة المبكرة على اللقب.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي تركيزًا على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، مع تدريب اللاعبين على تنفيذ السيناريوهات المنتظرة خلال المباراة.

كما يحسم الجهاز الفني خلال التدريب ملامح التشكيل الأساسي الذي سيبدأ مواجهة غزل المحلة، إلى جانب التأكيد على التعليمات الخاصة بالتحولات الهجومية والدفاعية واستغلال نقاط القوة أمام المنافس.

ويأمل الزمالك في ترجمة استعداداته إلى أداء قوي داخل الملعب، وتحقيق انتصار جديد يعزز موقفه في سباق صدارة الدوري.

الزمالك غزل المحلة الدوري الدوري المصري معتمد جمال

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