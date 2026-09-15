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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير روسي يتولى تدريب أبطال القفز بالزانة استعدادًا لأولمبياد داكار

تدريبات القفز بالزانة
تدريبات القفز بالزانة
محمد سمير

بدأ الخبير الروسي أناتولي فيودوروفيتش تشيرنوباي مهمته في القاهرة، بعد وصوله إلى مصر لتولي الإشراف على تدريبات لاعبي القفز بالزانة بالمركز الأولمبي في المعادي، ضمن برنامج فني أعده الاتحاد المصري لألعاب القوى استعدادًا للمنافسات الدولية المقبلة.

ويأتي حضور تشيرنوباي في إطار خطة الاتحاد برئاسة العميد حاتم فودة لتطوير مستوى عناصر المنتخب الوطني، ووضع برنامج إعداد متخصص يستهدف تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المهمة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

ويعمل الخبير الروسي خلال فترة وجوده مع اللاعبين على عدد من المحاور المتعلقة بمسابقة القفز بالزانة، تشمل النواحي الفنية والبدنية والتكنيكية، مع التركيز على تحسين تفاصيل الأداء ورفع الكفاءة المهارية والبدنية.

ويستهدف البرنامج الوصول باللاعبين إلى مستويات فنية وبدنية تؤهلهم للتعامل مع متطلبات المنافسات الدولية، خاصة أن التفاصيل الدقيقة في هذه المسابقة تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الأرقام والمستويات المطلوبة.

ولا تقتصر خطة الاتحاد على تطوير اللاعبين فقط، إذ يسعى المسؤولون إلى الاستفادة من وجود الخبير الروسي في نقل خبراته إلى المدربين المصريين، بما يساعد على تكوين كوادر محلية قادرة على مواصلة العمل في تخصص القفز بالزانة مستقبلًا.

وتأتي هذه الرؤية بهدف ضمان استمرار الاستفادة من البرنامج التدريبي بعد انتهاء فترة عمل الخبير، من خلال توسيع قاعدة المدربين المتخصصين ودعم عملية إعداد اللاعبين في المراحل المختلفة.

وتحظى دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار بأهمية كبيرة ضمن خطة إعداد العناصر الواعدة في ألعاب القوى، باعتبارها أول دورة أولمبية للشباب تستضيفها القارة الأفريقية.

ويراهن الاتحاد المصري لألعاب القوى على هذه المرحلة لتوفير فرص احتكاك قوية للاعبين الصغار، ومنحهم خبرات تساعدهم على التطور والتعامل مع المنافسات الكبرى في سن مبكرة.

ويستهدف البرنامج الجديد وضع أساس أكثر قوة لمسيرة القفز بالزانة في مصر، من خلال الجمع بين الخبرات الدولية وإعداد الكوادر المحلية، بما يسهم في اكتشاف وتطوير مواهب قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر في البطولات الدولية.

أبطال القفز بالزانة أولمبياد داكار خبير روسي تشيرنوباي دورة الألعاب الأولمبية للشباب

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