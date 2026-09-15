قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران اليمني يقصف منصات صواريخ في مطار تعز
إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي سوء حالة مدرسة منطي الإعدادية|وتؤكد:الفيديو المتداول مجتزأ
قفزت 50%.. 12 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية
الجماهير تترقب إعلان حسام حسن لـ نتيجة اختياراته لقائمة معسكر الفراعنة
في انتظار إشارة.. محمد رمضان يعلن استعداده لإقامة حفل مجاني في فلسطين
وزير الصحة: مصر تحولت من مفهوم التعامل مع المرض إلى الكشف المبكر وتقليل حدوثه
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 20.5% في النصف الأول من 2026
الكهرباء: الاستخدام السلمي للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول وبرنامجنا النووي ملتزم بأعلى معايير الأمان
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. من يستحق الدعم النقدي وما شروط تكافل وكرامة؟
نبيلة عبيد: أنا تحت أمر التليفزيون المصري دون النظر للماديات| خاص
موعد صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2026 وطريقة الاستعلام
18 أكتوبر.. التعليم تحسم موعد عقد أول امتحانات شهرية لصفوف النقل بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة اهتمام الأهلي بضم محمود الجزار من البنك

محمود الجزار
محمود الجزار
عبدالله هشام

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض إصابة عمرو الجزار.

وأضاف الغندور، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم يحدث أي تواصل بين الأهلي والبنك الأهلي بشأن محمود الجزار، سواء بشكل رسمي أو حتى شفهي، وأن ما يتردد في هذا الشأن مجرد كلام لم يدخل حيز المفاوضات.

واختتم قائلا: كما أن الأهلي يعمل منذ فترة على ملف تدعيمات يناير، ولم يبدأ التفكير في التعاقد مع مدافع عقب إصابة عمرو الجزار، خاصة أن مركز قلب الدفاع كان من بين المراكز التي حددها النادي مسبقًا ضمن احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مباراة الأهلي ضد أبو قير

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

قائمة الأهلي للمباراة
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط:  أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، سفيان بن جديدة، سفيان بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو.

خالد الغندور الأهلي النادي الأهلي محمود الجزار البنك الأهلي عمرو الجزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

قطعت هدومه.. ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة

ترشيحاتنا

جانب من التغطية

لقطة نادرة.. أنثى نمر ثلجي تظهر برفقة 3 توائم في الصين

السعودية

الدفاع المدني السعودي يحذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها

قانون التصالح

تفاصيل التيسيرات على قانون التصالح في مخالفات البناء

بالصور

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة

هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة
هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة
هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة

انطلاق التدريب المصري اليوناني "ميدوزا 15" بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور

لو الفراخ بتطلع ناشفة.. السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية

الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية
الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية
الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد