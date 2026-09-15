حقيقة اهتمام الأهلي بضم محمود الجزار من البنك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض إصابة عمرو الجزار.

وأضاف الغندور، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم يحدث أي تواصل بين الأهلي والبنك الأهلي بشأن محمود الجزار، سواء بشكل رسمي أو حتى شفهي، وأن ما يتردد في هذا الشأن مجرد كلام لم يدخل حيز المفاوضات.

واختتم قائلا: كما أن الأهلي يعمل منذ فترة على ملف تدعيمات يناير، ولم يبدأ التفكير في التعاقد مع مدافع عقب إصابة عمرو الجزار، خاصة أن مركز قلب الدفاع كان من بين المراكز التي حددها النادي مسبقًا ضمن احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مباراة الأهلي ضد أبو قير

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

قائمة الأهلي للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، سفيان بن جديدة، سفيان بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو.