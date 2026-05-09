نجم البنك الأهلي: المنافسة الثلاثية على لقب الدوري "مثيرة"

أكد محمود الجزار لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، أن الفريق يسير بخطى ثابتة منذ الموسم الماضي، نافسنا على المربع الذهبي حتى آخر مباراتين ووصلنا نهائي كأس العاصمة ونصف نهائي كأس مصر، لكن مع بداية الموسم الحالي حدثت حالة غريبة من عدم التوفيق كان من نتيجتها عدم التواجد ضمن السبعة الكبار، لكن الأمور في مجموعة الهبوط جيدة تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني المحترم وجهازه، وإدارة النادي لا تتأخر عن الفريق في أي شيء.

الجزار : نسعي للتواجد في المربع الذهبي

وتابع "الجزار" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر أون سبورت إف أم: نسعى لتقديم شيء جيد للنادي وللجهاز الفني ولنا كلاعبين في الموسم القادم، الأمور تسير بشكل جيد في مجموعة الهبوط وننافس وادي دجلة على الصدارة، وأهدافنا في الموسم الجديد المنافسة على المربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية، وكذلك التتويج ببطولة ولتكن كأس العاصمة مثلًا.

وأضاف لاعب البنك الأهلي الحالي: المنافسة شرسة جدًا هذا الموسم في بطولة الدوري بالمجموعتين، الكل يلعب على الأمل في مجموعة الهبوط، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق.

وأردف لاعب الأهلي السابق: المنافسة بين الثلاثي الكبار في مجموعة البطل صعبة جدًا، مباريات الدور الثاني قليلة وهو ما يعطي المواجهات حماس وقوة وشراسة أكبر ودوافع أكثر.

واختتم محمود الجزار حديثه: الزمالك يتصدر جدول الترتيب رغم الهزيمة في مباراة القمة، الأبيض يقدم موسمًا متميزًا بعكس التوقعات، بيراميدز يسير بخطى ثابتة خلف الزمالك، الأهلي عادت له الثقة والأمل مرة أخرى بعد انتصار لقاء القمة، الأحمر سيلعب حتى آخر ثانية، لذلك لا أحد يعرف مين سيحصد لقب دوري نايل؟.