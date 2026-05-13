صراع كبير بين الأهلي ونادٍ تركي على موهبة الفاسي المغربي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق أن صفقة التعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة، لاعب نادي الفاسي، تشهد منافسة قوية بين النادي الأهلي ونادٍ تركي على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات.

وأوضح فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك، أن إدارة النادي المغربي تتمسك بالحصول على 4 ملايين دولار، في حين توقف عرض الأهلي عند 2 مليون دولار، بينما رفع النادي التركي عرضه إلى 2.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن اللاعب قد يتم بيعه لصالح العرض الأعلى، مؤكدًا أن قيمته الفنية تستحق ما يقارب 3 ملايين دولار في ظل الاهتمام المتزايد به من أكثر من طرف.