كشف حقيقة التعدي على شخص وأسرته أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليمه قطعة أرض بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أخرين بالتعدى عليه وأسرته أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليم قطعة أرض مملوكة له ، والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين (القائم على النشر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) وبين (مالك مخبز ، و3 من أنجاله - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) حول قطعة أرض فضاء "صادر بشأنها حكم قضائى بالتمكين لصالح الشاكى بالمشاع لصعوبة إستخراج المساحة المطلوب التنفيذ عليها من كامل مسطح الأرض" وبتاريخ 4 الجارى وحال تنفيذ الحكم المشار إليه رفض الشاكى إستلام مساحة الأرض بالمشاع ، وتم تحرير محضر إجراءات لإثبات الحالة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.