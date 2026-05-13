الونش: الزمالك على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالكونفدرالية

أكد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، أن لاعبي الفريق بذلوا أقصى ما لديهم طوال الموسم، مشددًا على أن الهدف الأساسي في مباراة إياب نهائي الكونفدرالية هو تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وقال الونش في تصريحاته قبل المباراة النهائية، إن الزمالك يمتلك هدفًا واضحًا خلال مواجهة الإياب، موضحًا أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، وأن الفريق يظهر بروح جماعية قوية داخل الملعب.

الونش يدعم حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة

وتحدث مدافع الزمالك عن زميله حسام عبد المجيد، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم، وأن الخطأ وارد في كرة القدم ومن الطبيعي أن يتعرض له أي لاعب.

كما وجه الونش الشكر إلى محمد شحاتة على موقفه خلال مباراة الذهاب، مؤكدًا أن ما فعله يعكس شخصية لاعب يتحمل المسؤولية ويضع مصلحة الفريق في المقام الأول.