«الونش» يكشف كواليس خسارة الزمالك ويعلق على ركلة الجزاء المثيرة

أعرب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق لم يكن يستحق الخروج بهذه النتيجة بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة.

وأكد الونش أن لاعبي الزمالك بذلوا أقصى ما لديهم داخل الملعب، وظهر الفريق بصورة جيدة على المستويين الفني والبدني، مشيرًا إلى أن الجميع كان يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.

وأوضح مدافع الزمالك أن الفريق فرض شخصيته في فترات كثيرة من المباراة، وصنع العديد من الفرص، إلا أن غياب التوفيق حال دون ترجمتها إلى أهداف، وهو ما منح المنافس فرصة خطف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتحدث الونش عن الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الزمالك لا يفضلون التركيز على التحكيم، لكن ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح اتحاد العاصمة أثارت علامات استفهام كبيرة داخل الفريق.

وأضاف أن هناك بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء، مشددًا على أن النتيجة جاءت مفاجئة بالنسبة للاعبين في ظل مجريات المباراة والأداء الذي ظهر به الزمالك.

واختتم الونش تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق صفحة مباراة الذهاب سريعًا، وسيعمل على ترتيب الأوراق والاستعداد بقوة لمباراة العودة، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك يثقون في قدرتهم على التعويض وسط جماهير الفريق في القاهرة، وتحقيق النتيجة المطلوبة من أجل التتويج باللقب القاري. 

