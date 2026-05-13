رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة المستقبل العراقية لبحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي

زار الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، جامعة المستقبل بجمهورية العراق، حيث كان في استقباله الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل، والدكتور مظفر صادق حسن، مدير الإشراف العلمي والأكاديمي، إلى جانب عدد من عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية بالجامعة.

ورافق رئيس جامعة المنصورة خلال الزيارة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث هدفت الزيارة إلى متابعة ملفات التعاون المشترك بين الجامعتين، وبحث سبل تطوير البرامج الأكاديمية والعلمية، وتوسيع مجالات التنسيق بين الجانبين.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العربية، في ضوء توجهات الدولة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي نحو تدويل التعليم وبناء شراكات فاعلة بين الجامعات ذات السمعة الأكاديمية.

وأضاف أن العلاقات بين جامعة المنصورة وجامعة المستقبل شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الحرص المتبادل على تقديم نموذج متميز للتعاون بين الجامعات العربية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع تعاونها مع الجامعات العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية.

وأشار إلى أن التعاون القائم بين الجامعتين يمثل نموذجًا واعدًا للشراكات العلمية الجادة، خاصة في ظل النجاحات التي تحققت في برامج الدراسات العليا المشتركة، مؤكدًا حرص جامعة المنصورة على نقل خبراتها الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج التعليمية المقدمة للطلاب.

و رحب الدكتور حسن شاكر مجدي برئيس جامعة المنصورة، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، ومؤكدًا اعتزاز جامعة المستقبل بالتعاون مع جامعة المنصورة، لما تتمتع به من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يفتح آفاقًا جديدة لتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر علمية مؤهلة، ودعم جودة التعليم الجامعي وفق أحدث المعايير الدولية.

كما أكد الدكتور محمد عطية البيومي، أن التعاون بين الجامعتين يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب للاستفادة من برامج التبادل الطلابي والتدريب الأكاديمي والعملي، بما يسهم في تنمية خبراتهم العلمية وتأهيلهم بصورة أفضل لسوق العمل، لما تمثله من فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين الطلاب، إلى جانب دعم مهاراتهم العلمية والشخصية في بيئة تعليمية متنوعة ومتطورة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجامعتين، خاصة في برامج الدراسات العليا المشتركة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز سبل التعاون والتوسع في التبادل الطلابي والبحث العلمي والتدريب الأكاديمي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الجامعتين نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تخدم أهداف التطوير الأكاديمي والعلمي في البلدين الشقيقين.