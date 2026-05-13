توزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحي و75 عجل بلدى للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان بالدقهلية عن توزيع عدد 75 ألف كيلو لحوم أضاحى و75 عجل بلدى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.



ويأتي هذا النشاط في سياق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى النائية والنجوع.

وحرصت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، على التنسيق الكامل مع جمعية الأورمان، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.



وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هى ادخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .



وأكد أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالدقهلية وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الدقهلية من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .



وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 75 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الدقهلية وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.