مزاج المصريين في خطر.. ارتفاع أسعار البن عالميًا| وهذا هو السبب

في ظل الأزمات الاقتصادية مع التغيرات المناخية، أصبح مزاج المصريين أكثر عرضة للتقلبات الحادة، وازدادت الحاجة إلى القهوة، التي تعد من أكثر المنتجات ارتباطًا بحركة التجارة العالمية والتغيرات البيئية، وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار البن ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية والمحلية، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين والتجار حول أسباب هذه الزيادة، وإلى أين تتجه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع سعر البن تأثرًا بالأزمات المناخية والاقتصادية

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، أن القهوة من أكثر السلع تأثرًا بالأزمات المناخية والاقتصادية، موضحًا أن موجات الجفاف والفيضانات والتغيرات المناخية في الدول المنتجة للبن أثرت بصورة مباشرة على حجم الإنتاج، وهو ما تسبب في تراجع المعروض عالميًا وارتفاع الأسعار بشكل متسارع.



وقال إن الأسواق العالمية شهدت خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة في أسعار الطاقة والشحن والتأمين، إلى جانب ارتفاع مدة الاستيراد نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن تأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة الاستيراد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البن في الأسواق المحلية والعالمية.



سوق البن يمر بمرحلة شديدة الحساسية

وأضاف رئيس شعبة البن أن هذه العوامل مجتمعة خلقت حالة من عدم الاستقرار في سوق القهوة عالميًا، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتذبذب حركة التجارة الدولية، موضحًا أن المنتج النهائي بات يتحمل أعباء إضافية في كل مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع.



ويرى خبراء في قطاع الأغذية، أن سوق البن يمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل اعتماد عدد كبير من الدول على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من القهوة، ما يجعل أي تغير في الأسعار العالمية أو تكاليف النقل ينعكس سريعًا على الأسواق المحلية، كما أن تراجع الإنتاج في بعض الدول المصدرة نتيجة الأحوال الجوية السيئة أدى إلى زيادة المنافسة بين الأسواق على الكميات المتاحة، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع.



تذبذب أسعار البن بسبب الفائدة العالمية

لعبت أسعار الفائدة العالمية وارتفاع تكلفة التمويل دورًا إضافيًا في زيادة الأعباء على الشركات المستوردة، حيث أصبحت عمليات الاستيراد أكثر تكلفة، سواء من حيث التمويل أو التخزين أو النقل، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى رفع الأسعار لتعويض جزء من هذه الزيادات.

ويتوقع مراقبون استمرار حالة التذبذب في أسعار البن خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأزمات المناخية في التأثير على الدول المنتجة، أو استمرت التوترات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، كما أن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة أو الشحن قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الأشهر المقبلة.



شرط استقرار أسعار البن

رغم هذه التحديات، يرى بعض الخبراء أن السوق قد يشهد قدرًا من الاستقرار النسبي إذا تحسنت الظروف المناخية في الدول المنتجة وعادت سلاسل الإمداد إلى طبيعتها تدريجيًا، إلى جانب تراجع الضغوط على أسعار النقل والطاقة عالميًا.

وفي المقابل، تبقى الأسواق العالمية مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.