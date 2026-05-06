مش هتصدق .. علاقة القهوة بالقولون وخصوبة الرجال

تعد القهوة من المشروبات الشعبية في مختلف أنحاء العالم وتمنح الجسم فوائد متعددة عند تناولها باعتدال.

ووفقا لموقع verywellhealth فإن القهوة تمتلك فوائد صحية مذهلة تتجاوز مجرد الطاقة فمن تعزيز الصحة الجنسية إلى دعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة على إنقاص الوزن، قد يكون لفنجان قهوتك اليومي فوائد أكثر مما تتخيل.

يساعد على العيش أطول

قد يكون شرب القهوة مفتاحاً لإطالة العمر وتشير الأبحاث إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين يومياً قد يقلل من خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 16% في خطر الوفاة لأي سبب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين الذين تناولوا كوبًا واحدًا على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا، كما أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يقلل الخطر بنسبة 17% ومع ذلك، فإن إضافة بعض السكر والحليب أو الكريمة تلغي هذه الفوائد، حيث وجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 14% في خطر الوفاة .

لقد كانت لهذه الدراسة قيود، وينبغي اعتبارها استرشادية وليست قطعية.

يدعم صحة الأمعاء

من الفوائد الصحية الأخرى: قد يدعم القهوة الميكروبيوم المعوي (مجموعة الميكروبات الموجودة في الأمعاء) وقد وُجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة ( العادية والخالية من الكافيين ) لديهم مستويات أعلى من بكتيريا لوسونيباكتر أساكاروليتيكوس ، وهي بكتيريا معوية مرتبطة بزيادة مستويات حمض الكينيك ويمكن لهذا المضاد للأكسدة أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

قد تُساهم مركبات البوليفينول الموجودة في القهوة في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُعزز عملية الهضم كما يرتبط تنوع الميكروبيوم المعوي بانتظام حركة الأمعاء.

يعزز صحتك الجنسية

يمكن أن يُحسّن شرب القهوة صحتك الجنسية بعدة طرق:

تحسين ضعف الانتصاب

وجدت دراسة أن الرجال الذين تناولوا ما بين كوب إلى كوبين من القهوة العادية كانوا أقل عرضة للإصابة بضعف الانتصاب بنسبة 42% ومع ذلك، فقد شابت الدراسة بعض القيود، وينبغي اعتبار نتائجها مؤشراً وليست قطعية.

زيادة مستويات هرمون التستوستيرون

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكافيين قبل التمرين يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون مؤقتًا بعد التمرين.

تحسين القدرة الجنسية

قد يؤدي شرب فنجان من القهوة قبل 45 دقيقة من ممارسة الجنس إلى زيادة القدرة الجنسية

يساعدك على إنقاص الوزن

شرب القهوة وحدها لن يؤدي إلى فقدان الوزن ومع ذلك، قد تساعد القهوة في تحسين عملية الأيض عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية.

بعد شرب القهوة، يرتفع معدل الأيض بنسبة تتراوح بين 5% و20% لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.

زيادة تكسير الدهون

حسّن تناول القهوة بشكل ملحوظ تكسير الدهون في الجسم، وخاصة لدى الأفراد ذوي الوزن المنخفض مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من السمنة.

تقليل الشهية



قد يؤدي شرب القهوة قبل الوجبة إلى تقليل السعرات الحرارية المستهلكة بنحو 20% لدى الرجال، ولكن ليس لدى النساء.

يقلل الإصابة بالأمراض المزمنة

قد يُساهم شرب القهوة بانتظام في حماية قلبك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومن بين الحالات التي قد تُفيد فيها القهوة ما يلي:

مرض باركنسون

داء السكري من النوع الثاني

سرطان الكبد

سرطان القولون

السكتة الدماغية

فشل القلب