هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

مازلنا فى متاهة العودة لملوك وملكات الأسرة السابع عشر فى مصر الفرعونية القديمة ومازال الحديث مستمر وعملية البحث مستمرة فهل من ملك لم يتم سردة لنجد أن هناك الملك سوبك ام ساف الأول لأعود إلى الماضي مره أخرى وأتذكر عند أفتتاح الأسرة السابعة عشر و كانت بأسرة ملك الشجعان الملك سقنن رع وزوجته الملكة إياح حتب وتلاشينا باقي الأسرة وبعد العودة قررنا نبدأ بالملك سوبك ام ساف الأول.

الملك سوبك ام ساف الأول والأسم الملكى سخم رع شد تاوى والذي يعنى عظيم هو رع منقذ الأرضين ، والملك سوبك ام ساف أحد ملوك الأسرة السابعة عشر.الملك سوبك ام ساف هو والد الملكين انتف السادس وانتف السابع طبقا للنقوش التي وجدت على دعامة باب أحد معابد الأسرة السابعة عشر في العام 1990م.

كما جاء ذكر الزوجة الملكية لسوبك ام ساف والتي تدعى بنخعس على لوحة محفوظة بمتحف اللوفر بفرنسا منقوش عليها سلسة نسب هذه الملكة التي وصفت بأنها بنت رئيس القضاة سبك ددو ، ومن ألقابها الزوجة الملكية لعظيمة والوارثة العظيمة وسيدة كل النساء

كان سخيمري وادجخو سوبك ام ساف الأول فرعونًا لمصر خلال الأسرة السابعة عشرة في الفترة الانتقالية الثانية، لأنه هو وسوبك ام ساف الثاني كانا سلفين لنوب خبر رع انتف الذي كان بالتأكيد ملكًا من الأسرة السابعة عشرة في طيبة.

و يُعرف الملك سوبك ام ساف الأول من خلال العديد من المعالم الأثرية فى أبيدوس.

و يُذكر اسم ابن سوبيك ام ساف الأول، الذي يحمل نفس اسم والده، في تمثال القاهرة من أبيدوس ، والذي يصور هذا الأمير الشاب واقفاً بشكل بارز بين ساقي والده، مما يوحي بأنه كان الوريث المختار لوالده.

في أبيدوس، هناك تمثال من الجرانيت الأحمر عليه نقش بارز لابن الملك سوبيكمساف من معبد أوزيريس.

و في معبد دندرة، يُعرف بلوحة تذكارية تذكر زوجته وابنته وصهره.

و كانت زوجة سوبيك ام ساف الرئيسية هي الملكة نوبيمهات ؛ وهي وابنتهما (سوبيك ام حب) معروفتان من لوحة تذكارية لزوج سوبيك ام حب، وهو ابن الملك أمنّي، ابن زوجة الملك حنخيس .

أما فى متحف بيتري هناك لوحة تذكارية للصهر أميني.

و تم شراء جزء منها في كوبتوس، لكن النص يشير إلى دندرة.

وأيضاً هناك وادي الحمامات و هو طريق يمتد من نهر النيل قرب قفطوس إلى القصير على ساحل البحر الأحمر. وقد ورد ذكر سوبيك ام ساف الأول في سلسلة من النقوش التي تشير إلى رحلة استكشافية للتعدين إلى محاجر الصخور في وادي الحمامات بالصحراء الشرقية خلال فترة حكمه. أحد هذه النقوش مؤرخ صراحةً في السنة السابعة من حكمه.

في وادي الحمامات، نقش صخري يحمل الاسم الملكي سوبيك ام ساف، وهو سجل رحلة استكشافية يملكه أحد معارف الملك إيني سوبك. ويذكر أيضًا أفرادًا آخرين من العائلة ومسؤولين.

في الموقع | مشهدان للعرض، عنوانان (أحدهما يعود تاريخه إلى السنة السابعة



و قام الملك بترميم وتزيين معبد مونثو في ميدامود على نطاق واسع ، حيث لا يزال نقش بارز رائع يصور هذا الملك وهو يقدم قربانًا أمام الآلهة قائمًا. كما بقي عمود من الحجر الرملي لهذا الملك حتى العصر الحديث.

و في دراع أبو النجا هناك جعران على شكلو قلب يحمل الاسم الملكي سوبيكيمساف (اسم) وأيضا، صندوق كانوبي (35 × 43 × 48 سم) يحمل الاسم الملكي سوبيكيمساف (اسم).

لما في الكرنك، وُجدت مسلة في مخبأ المعبد الكبير كما وجد تمثال من الجرانيت الأحمر يجلس مع إهداء لأمون، سيد عروش الأرضين.

كما وجد أعمدة وعتبة من ورق البردي تحمل أسماء سوبك حتب الثالث وسوبكمساف.

و يذكر كتاب ملوك الكرنك الاسم الأول سيخمري وادجخاو وقد فُقدت الخرطوشة المجاورة له.



و يؤرخ العالم إيدان دودسون أن عهد سخيم رع وادجخو سوبك ام ساف بعد عهدي دجحوتي وسخيم رع وبماعت إنتف . ويشير أولًا إلى أن صندوق سوبك ام ساف الكانوبي أكبر قليلًا و أطول بمقدار 4.1 سم وأعلى بمقدار 3.4 سم من الصناديق الكانوبية التي تعود للملكين الأخيرين. كما يُشير إلى أن النقوش على صندوق سخيم رع وادجخو سوبكمساف كُتبت عموديًا، بدلًا من الترتيب الأفقي الموجود على نقوش دجحوتي وسخيم رع وبماعت إنتف.

وبالمثل، قام أيضاً عالم المصريات الدنماركي كيم ريهولت بتأريخ حكم سوبيك ام ساف الأول بعد حكمي سخمري-ويبماات إنتف ونوبخبرري إنتف. أولًا، لاحظ أن الملك سوبيك ام ساف أشاد بابن الملك أنتفموس (أو إنتفموس) لدوره خلال مهرجان سوكار على التمثال ولكن، وفقًا لريهولت، "على أي حال، اسم أنتفموس مشتق من اسم الملك"، وبالتالي فإن الملك سوبيك ساف الذي أشاد به لا بد أنه كان خليفة لملوك إنتف، "الذين يشير إليهم اسم (أنتفموس)". علاوة على ذلك، بما أن ابن سخيمري وادجخاو سوبيكيمساف الأول وخليفته المفترض كان يُدعى أيضًا سوبيكيمساف وليس إنتف، فقد استنتج ريهولت أن هذا الملك لا بد أنه حكم بعد ملوك إنتف.

و اقترح ريهولت أن سوبيك ام ساف وادجكاو حكم بعد نوب خبر رع انتف، لأنه على الرغم من أن الحاكم السابق أجرى أعمال ترميم واسعة النطاق في معبد مونتو في ميدامود، "لا يوجد أي أثر" لنوب خبر رع انتف هناك. ويرى ريهولت أن هذا "قد يشير إلى أن هذا المعبد لم يُرمم ويُعاد استخدامه إلا بعد عهد سخيم رع وادجكاو سوبيك ام ساف". وبناءً على ذلك، خلص ريهولت إلى أن سخيم رع وادجكاو سوبيك ام ساف حكم بعد نوب خبر رع انتف، ويجب ترقيمه باسم سوبيك ام ساف الثاني.



و يفترض هذا ضمنيًا أن الأشخاص الذين يحملون اسم "انتيف" نسبةً إلى اسم ملكين (أو ثلاثة) من ملوك الأسرة السابعة عشرة، إلا أن هذا يتجاهل تمامًا حقيقة أن هؤلاء الملوك أنفسهم اختاروا أسماءهم على غرار ملوك الأسرة الحادية عشرة الأوائل، بل واختاروا أسماءً إضافية مثل "العظيم" كما في حالة " ويب ماعت انتيف " . إن حجة ريهولت في هذه النقطة غير منطقية. حتى لو افترضنا أن الأمير (المسمى "انتيفموس") خلف أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة من عائلة "انتيف"، وبالتالي كان معاصرًا لخليفة هذا الحاكم، فإن هذا مجرد تفسير بأن الأمير قد كُرِّم عند تمثال الملك الحاكم "سوبك ام ساف"، وعندها فقط تصبح حجة ريهولت المتعلقة بتسلسل حكام الأسرة السابعة عشرة ذات معنى. في المقابل، إذا كان تمثال [انتفموس]، وبالتالي الأمير، أصغر زمنيًا من ملوك انتف، وتم الاعتراف بخليفة للملك سوبكمساف، فإن عبادة الأمير من قبل الملك سوبكمساف لا تدل على الوضع الزمني للفرعون الأخير، وبالتالي على خلافة حكام [الأسرة السابعة عشرة] في ذلك الوقت.

لا تحتوي "معدات دفن سوبك ام ساف [وادجخو] على لقبه أو اسمه الملكي، ولكن يمكن مع ذلك نسبها إلى هذا الملك على وجه اليقين" لأن قبر سوبك ام ساف شدتاوي (أي سوبك ام ساف الثاني ) "نُهب بالكامل في العصور القديمة" وأُضرمت فيه النيران على يد لصوص القبور كما هو مسجل في بردية أبوت الثالثة من المرجح أن سوبك ام ساف الأول وادجخو دُفن في دراع أبو النجا، ولم يُعثر على قبره ويُنهب إلا في أواخر القرن التاسع عشر. بناءً على ذلك، ينسب كيم ريهولت جعرانًا كبيرًا على شكل قلب، "كان ولا يزال مثبتًا في إطار ذهبي كبير" يحمل اسم "سوبك ام ساف"، إلى سخيمري وادجخو سوبك ام ساف الأول، إذ لم يكن لصوص المقابر ليغفلوا عن وجود مثل هذا الشيء الكبير على مومياء الملك لو كان من مقبرة سوبك ام ساف الثاني المنهوبة والمحترقة.

وللسبب نفسه تقريبًا، نسب ريهولت وأيدان دودسون أيضًا صندوقًا خشبيًا كانوبيًا يحمل اسم "سوبكمساف" إلى هذا الملك. وعلى النقيض من الأضرار الجسيمة التي كان من المتوقع حدوثها لو كان الصندوق في مقبرة سوبك ام ساف الثاني المحترقة والمنهوبة، فإن "الأضرار التي لحقت بالقطعة رقم 26 (أي صندوق سوبك ام ساف الأول) طفيفة، وتتوافق مع ما قد يكون قد تعرض له على أيدي تجار القرناويين".