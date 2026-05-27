كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة

كيفية صلاة عيد الأضحى 2026.. صلاة عيد الأضحى يحرص عليها المسلمون صباح يوم النحر فهي من أعظم الشعائر الإسلامية أجرا، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها مناسبة إيمانية عظيمة تُظهر فرحة العيد ووحدة المسلمين في المساجد والساحات.

وقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026، يبحث كثيرون عن كيفية صلاة عيد الأضحى، وعدد تكبيراتها، ووقتها الصحيح، وما هي السنن المستحبة قبل وبعد الصلاة.

ويهتم بمعرفة الطريقة الصحيحة لأداء صلاة العيد وفق السنة النبوية، لذلك نعرض لكم في السطور التالية خطوات صلاة عيد الأضحى.

خطوات صلاة عيد الأضحى

وبينت دار الإفتاء المصرية أن صلاة عيد الأضحى تتكون في أصلها الشرعي من ركعتين اثنتين، وتتحقق إقامتها وتجزئ المصلي إذا أداها على نفس صفة وهيئة سائر الصلوات المعتادة وسننها، من ركوع وسجود وقراءة، شريطة أن يعقد المصلي في قلبه نية أداء صلاة عيد الأضحى، موضحة أن هذا العمل يمثل الحد الأدنى لصحّة الصلاة.

أما عن الكيفية الأكمل والأفضل في صفتها الفقهية، فهي أن يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وتكون هذه التكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وبخلاف تكبيرة الركوع، ثم يقرأ الفاتحة جهريًا تليها سورة الأعلى، أو سورة ق كما استحب الفقهاء.

وفي الركعة الثانية، وبعد الرفع من السجود وتكبيرة القيام، يكبر الإمام 5 تكبيرات، وتكون هذه الخمس سوى تكبيرة القيام وسوى تكبيرة الركوع، ويقرأ بعد الفاتحة جهريًا سورة الغاشية أو سورة القمر، على أن تكون جميع هذه التكبيرات الزائدة سابقة على القراءة في الركعتين، فإذا فرغ من ركعتيه وسلم، يبدأ بعد ذلك في إلقاء خطبة العيد.

واستدلت دار الإفتاء على هذه الكيفية بما روي في السنة المطهرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبّر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعًا وخمسًا، في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا، سوى تكبيرة الصلاة"، وكذلك بما رواه كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة".

وأكد الفقهاء أنه يستحب قراءة سورتي (ق والقمر) أو سورتي (الأعلى والغاشية) كونه من السنة، ولكن إن قَرَأ المصلي بغيرهما فلا بأس في ذلك وتصح صلاته.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا

دمياط: 6:15 صباحًا

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا

العريش: 6:08 صباحًا

سنن عيد الأضحى

التكبير يُسن التكبير المطلق وحتى عصر آخر أيام التشريق.

الاغتسال من سنن صلاة عيد الأضحى حيث يستحب الاغتسال قبل الخروج للصلاة، والتطيب ولبس أحسن الثياب.

تغيير طريق الذهاب والعودة للصلاة حيث يستحب للمصلي الذهاب إلى صلاة العيد من طريق، والعودة من طريق آخر.

الاستماع إلى خطبة العيد في المسجد أو الساحات أو المصليات المفتوحة.

الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

وأضافت الإفتاء أن تكبيرات عيد الأضحى تتمثل في الآتي:

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".