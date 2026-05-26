طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

تُعد الكرشة من الأكلات الشعبية الشهيرة في العديد من الدول العربية، ويحرص كثيرون على تناولها خاصة في المناسبات والأعياد، لكنها تحتاج إلى تنظيف جيد وعناية خاصة قبل الطهي للتخلص من الروائح القوية والشوائب العالقة بها.

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ويؤكد خبراء الطهي أن تنظيف الكرشة بطريقة صحيحة يساعد في الحصول على مذاق أفضل وقوام طري، إلى جانب تقليل الروائح غير المرغوبة أثناء الطهي، وفقا لما نشر في موقع The super eats.

أنواع الكرشة

وهناك أكثر من نوع من كرشة اللحم البقري، وتختلف حسب الجزء المستخرج من معدة الحيوان، ومن أشهر الأنواع:

الكرشة العادية

الكرشة خلية النحل

الكرشة الورقية

ويختلف لون الكرشة في الأسواق حسب طريقة تجهيزها، حيث تكون الكرشة الطبيعية مائلة إلى الأصفر أو البني، بينما يتم تبييض بعض الأنواع باستخدام مواد تنظيف خاصة.

خطوات تنظيف الكرشة غير المبيضة

للحصول على كرشة نظيفة تمامًا، يُفضل اتباع الخطوات التالية:

ـ إزالة الدهون الزائدة والأجزاء غير المرغوب فيها.

ـ فرك الكرشة جيدًا بالملح الخشن.

ـ غسلها بالخل للتخلص من الروائح القوية.

ـ تكرار عملية الفرك والغسل أكثر من مرة حتى تختفي الشوائب تمامًا.

ـ استخدام سكين حاد لكشط السطح الخارجي برفق.

ـ غسلها بالماء الجاري عدة مرات.

وفي حالة كرشة “خلية النحل”، يمكن استخدام فرشاة ناعمة للوصول إلى التجاويف الدقيقة وتنظيفها جيدًا.

تنظيف الكرشة المبيضة

أما الكرشة المبيضة، فرغم أنها تبدو أنظف، إلا أنها تحتاج أيضًا إلى الغسل المتكرر بالماء لإزالة آثار مواد التبييض والكلور التي قد تؤثر على الطعم والرائحة أثناء الطهي.

خطوة مهمة قبل الطهي

وبعد الانتهاء من التنظيف، يُنصح بسلق الكرشة مبدئيًا في ماء مغلي مع كمية مناسبة من الملح لمدة 10 دقائق، ثم التخلص من ماء السلق وغسلها بالماء البارد.

وتساعد هذه الخطوة على:

ـ التخلص من الروائح المتبقية

ـ تقليل الدهون والشوائب

ـ تسهيل عملية التقطيع والطهي

أفضل طرق طهي الكرشة

يمكن استخدام الكرشة في العديد من الوصفات الشهية، مثل:

شوربة الكرشة

الكرشة المطبوخة بالصلصة

الكرشة المشوية

أطباق الكرشة الشعبية الشرقية

كما يمكن طهيها بالسلق أو الطهي البطيء للحصول على قوام طري ومذاق غني.

نصائح مهمة عند طهي الكرشة

ـ استخدام الخل والليمون أثناء التنظيف يقلل الروائح القوية.

ـ عدم الإفراط في السلق حتى لا تفقد الكرشة قوامها.

ـ إضافة التوابل والثوم أثناء الطهي يمنح نكهة أفضل.

ـ يفضل تقديمها مع الخضروات أو الأرز للحصول على وجبة متوازنة.