يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بعد حديثه عن موقف نادي الزمالك من المشاركة الأفريقية الموسم المقبل، مؤكدًا أن النادي ما زال يواجه 18 قضية مفتوحة تتعلق بإيقاف القيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال خالد طلعت، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن المهلة المتبقية أمام الزمالك لتسوية القضايا لا تتجاوز 5 أيام، مشيرًا إلى أن جميع القضايا ما زالت دون تسوية حتى الآن.

وأضاف أن إغلاق البنوك في مصر بداية من الثلاثاء وحتى الأحد 31 مايو قد يعطل أي تحويلات مالية أو استقبال أموال من الخارج، ما قد يضع النادي في أزمة حقيقية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الأوضاع دون حلول أو استثناءات، فإن الزمالك قد يفقد فرصة المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، موضحًا أن النادي الأهلي قد يشارك بدلًا منه في دوري الأبطال رفقة بيراميدز، بينما يشارك سيراميكا كليوباترا وزد إف سي في الكونفدرالية.

واختتم خالد طلعت تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك يحتاج إلى «معجزة» أو استثناء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل مد المهلة وإتاحة الفرصة لتسوية الملفات العالقة والمشاركة القارية.