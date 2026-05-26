قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
حجاج الجمعيات يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم
أسعار الذهب قبل عيد الأضحى بساعات
مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد حجك
أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟
وفد من الإيكاو يجري تقييما فنيا لتحديث منظومة الحرائق بمطار الإسكندرية
أفضل دعاء يوم عرفة .. كلمات مأثورة عن النبي رددها حتى غروب الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام

موعد اذان المغرب يوم عرفة
موعد اذان المغرب يوم عرفة
إيمان طلعت

موعد أذان المغرب يوم عرفة أصبح موعد اذان المغرب يوم عرفة محل بحث الكثير من المسلمين اليوم الثلاثاء على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك الكثير من المسلمين يصومون هذا اليوم، ويبحث المسلمين عن موعد اذان المغرب يوم عرفة، كما يبحث الآخرون عن مواقيت الصلاة يوم عرفة، وعلى كل مسلم مؤمن بالله وحده أن ينتهز الفرصة يوم عرفة لعظيم شان هذا اليوم.

موقع صدى البلد يقدم موعد اذان المغرب يوم عرفة.

موعد اذان المغرب يوم عرفة

يؤذن لصلاة المَغرب في القاهرة فى تمام الساعة ٧:٤٩م

موعد اذان المغرب اليوم فى المحافظات

الجيزة ٧:٤٨ م

الاسكندرية ٧:٥٦ م

اسوان ٧:٢٩ م

البحر الأحمر ٧:٢٦ م

مرسى مطروح ٨:٠٧ م 


دعاء يوم عرفة

جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير).

دعاء الرسول عند الإفطار

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

جدول أعمال يوم عرفة

1) الصلاة: المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل وقيام الليل؛ فإن ذلك من أفضل القربات؛ ففي الحديث "عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة ". رواه مسلم.

2) الصيام: عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر". وفي سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- " كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر"، قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابًا شديدًا، ففي الحديث "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والتي بعده" صحيح مسلم .

3) حفظ الجوارح عن المحرمات مطلقًا في هذا اليوم: ففي الحديث " هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر له " مسند الإمام أحمد .

4) الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص: ففي الحديث "كان أكثر دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة ؛" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير" مسند الإمام أحمد .

5) كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق من النار: وكان من دعاء علي بن أبى طالب: (اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الإنس والجان) وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق من النار كالكبر والإصرار على المعاصي.

6) تعظيم يوم عرفة في القلب من خلال تذكّر فضله ومكانته عند الله تعالى.

7) استشعار حال النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك اليوم، عندما وقف وصلّى وخطب بالناس.

8) استحضار نعمة الله -سبحانه- على عباده بأن أتمّ عليهم الدين وأكمله لهم في ذلك اليوم.

9) تبييت نية صيام يوم عرفة من الليل، فصيامه يكفّر سنةً قبله وسنةً بعده.

10) الإكثار من الأعمال الصالحة في ذلك اليوم، منها: قيام الليل، والاستغفار، ووقت السحر، والتبكير في الذهاب إلى صلاة الجماعة، والجلوس بعد أداء صلاة الفجر لذكر الله -تعالى- حتى تطلع الشمس، والرباط في انتظار الصلاة بعد الصلاة، والإكثار من ذكر الله -تعالى- بالحمد والتهليل والتكبير والتسبيح.

11) استجماع شروط إجابة الدعاء وآدابه، من إخلاص النية لله تعالى، والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، واليقين بإجابته للدعاء، واستقبال القبلة، والحرص على الطهارة، والانكسار بين يدي الله.

12) المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر).

13) وصلة الرحم وبر الوالدين.

موعد أذان المغرب يوم عرفة موعد اذان المغرب يوم عرفة دعاء يوم عرفة دعاء الرسول عند الإفطار جدول أعمال يوم عرفة يوم عرفة وقفة عرفة وقفة عرفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

أسعار الذهب اليوم قبل عيد الأضحى

قفزة جديدة في عيار 21.. والجنيه الذهب يقترب من 55 ألف جنيه.. آخر تحديث لأسعار الذهب

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

ترشيحاتنا

عزيزة راشد

فى ذكرى ميلادها.. قصة ارتداء عزيزة راشد الحجاب وابنتها فنانة مشهورة

النجم أحمد داود

أحمد داود لصدى البلد: فيلم «إذما» تجربة إنسانية وفلسفية مختلفة.. وأتمنى تقديم 3 أفلام في 2027

أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه إذما

أحمد داود من العرض الخاص لفيلمه إذما

بالصور

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد