قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو استئصال الدرن.. وعلاج مجاني للمصابين
آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك
ردا على ترامب.. وزير الدفاع الباكستاني يرفض التطبيع مع إسرائيل
موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك

سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء
سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم، وذلك بعد آخر تراجع سجله أمس داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع بدء عطلة البنوك الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

إغلاق البنوك 

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية، بالتزامن مع إغلاق القطاع المصرفي رسميًا خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تبدأ عطلة البنوك من اليوم الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن تُستأنف الخدمات المصرفية صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

سعر الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار في أكبر البنوك الحكومية والخاصة مستوى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، بعد موجة تراجع محدودة شهدتها السوق خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

  • بنك مصر: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
  • QNB الأهلي: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 52.22 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC: 52.18 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني NBK: 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.13 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم مواعيد عمل البنوك عطلة البنوك الدولار في البنوك البوم الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يواصل جولاته الإنسانية بالمستشفيات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ أسيوط يواصل جولاته الإنسانية بالمستشفيات ويوزع العيديات

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تستقبل أسقف الواحات.. وإيقاف اثنين من العاملين بالإدارة الهندسية لقرى جناح

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتابع انتظام مواقف الغردقة ويوجه بالدفع بسيارات إضافية لخدمة المواطنين

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد