آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم، وذلك بعد آخر تراجع سجله أمس داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع بدء عطلة البنوك الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

إغلاق البنوك

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية، بالتزامن مع إغلاق القطاع المصرفي رسميًا خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تبدأ عطلة البنوك من اليوم الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن تُستأنف الخدمات المصرفية صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في أكبر البنوك الحكومية والخاصة مستوى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، بعد موجة تراجع محدودة شهدتها السوق خلال الساعات الماضية.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

بنك مصر: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.