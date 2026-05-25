الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك قبل إجازة عيد الأضحى

رانيا أيمن

استمر سعر الدولار في التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو 2026، بالتزامن مع آخر يوم عمل للبنوك قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة كبيرة من المواطنين لتحركات العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

ومع تحركات الدولار داخل البنوك، يبحث المواطنون عن أعلى سعر للعملة الأمريكية اليوم، ليسجل البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر للدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

فيما جاءت أسعار الدولار في باقي البنوك كالتالي:

  • سجل بنك مصر سعر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • سجل بنك قناة السويس سعر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • سجل QNB الأهلي سعر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • سجل البنك الأهلي الكويتي سعر 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.359 جنيه للبيع.
  • سجل بنك البركة وبنك HSBC سعر 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.19 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.
  • سجل البنك العقاري المصري العربي سعر 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف البنوك عملها صباح يوم الإثنين 1 يونيو 2026.

وأكد البنك المركزي استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي ATM والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات المصرفية المختلفة على مدار الساعة طوال فترة الإجازة لتسهيل الخدمات أمام العملاء.

