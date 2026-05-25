أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم

أكد أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن عمليات التفويج تسير وفق جدول زمني محدد بدأ بعد صلاة الظهر، مشيرا إلى أن جميع الحجاج- الذين يتجاوز عددهم 12 ألف حاج- سيصلون إلى مخيماتهم في عرفات قبل ساعات الفجر الأولى.

وقال أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن البعثة أعدت خطة لوجستية متكاملة لتفادي أي تكدسات أو تأخير خلال التنقل، مع توفير حافلات إضافية للتدخل السريع في حال حدوث أعطال مفاجئة أو أي ظروف طارئة على الطرق.

ولفت إلى أن الفرق الإدارية والطبية تتابع أوضاع الحجاج بشكل مستمر، مؤكداً أن الحالة الصحية العامة مطمئنة، وأن المخيمات المخصصة لهم مجهزة بالخدمات الأساسية ووسائل الراحة اللازمة.

أجواء آمنة ومنظمة

وأشار إلى أن غرفة العمليات تواصل التنسيق لمتابعة تحركات الحجاج بعد انتهاء الوقوف بعرفة؛ تمهيداً لنفرتهم إلى مزدلفة، ثم إلى منى؛ لاستكمال مناسك الحج في أجواء آمنة ومنظمة.