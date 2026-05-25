تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة، لجلسة 22 أغسطس.





تفاصيل القضية



وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2015، وحتي 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.





ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري غير مششخنا، وحيازة طلقات نارية، ووجه للمتهمين من الثانى، وحتى الرابع الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.





والمتهمون من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.