موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وقيمة الدعم الجديدة .. بدأت وزارة العمل تنفيذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، والتي تحظى باهتمام واسع من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزامنها مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وحرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف توفير دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة العمل صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة دفعة واحدة، تشملان المنحة الدورية التي يتم صرفها سنويا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى منحة استثنائية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن صرف ثلاث منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 رسميا اعتبارا من يوم 21 مايو 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل حتى يوم 21 يونيو 2026 المقبل، وذلك من خلال جميع منافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول المستحقات إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة العمل أن صرف المنحة يتم بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، في خطوة تستهدف تسهيل عملية الصرف على العمالة المستحقة وضمان حصولهم على الدعم المقرر خلال المدة المحددة.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ويحصل كل عامل مستحق ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على مبلغ 3 آلاف جنيه، وهي قيمة ناتجة عن دمج منحتين معا، الأولى هي المنحة الدورية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، والثانية منحة استثنائية وجه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي لا تمتلك دخلا ثابتا أو تأمينا وظيفيا مستقرا، خاصة مع ارتفاع معدلات البحث خلال الأيام الحالية عن موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2026

وأوضحت وزارة العمل أن المنحة مخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة فعليا داخل قاعدة بيانات الوزارة في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، مشيرة إلى أن المستفيدين هم العمال الذين تم حصرهم وتسجيلهم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين.

ويستفيد من هذه المنحة آلاف العمال في قطاعات متعددة تعتمد على العمالة اليومية أو الموسمية، في إطار خطة حكومية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة بشكل أكبر داخل منظومة العمل الرسمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية مناسبة لهم ولأسرهم.

إجمالي المبالغ المنصرفة للعمالة غير المنتظمة

وكشفت وزارة العمل أن إجمالي المبالغ المقرر صرفها ضمن المنحتين يصل إلى 767 مليونا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفا و871 عاملا على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة خلال الفترة الحالية.

كما أوضحت الوزارة أن قيمة كل منحة على حدة تبلغ 383 مليونا و806 آلاف جنيه، مؤكدة أن صرف المنحتين معا يأتي في إطار الحرص على تقديم دعم حقيقي ومباشر للعمالة غير المنتظمة، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وأكدت وزارة العمل أن استمرار صرف المنح والدعم للعمالة غير المنتظمة يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، ودمج هذه الفئة بصورة فعالة داخل سوق العمل الرسمي، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والصحية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وتواصل الحكومة خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة العمالة التي تعتمد على الدخل غير الثابت أو العمل الموسمي.

