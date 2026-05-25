تطور بارز بالملف النووي.. إيران مستعدة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين

أفادت مصادر رفيعة المستوى لفضائية العربية بأن إيران أعربت عن استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من أراضيها إلى الصين.

وأضافت المصادر أن إيران ترغب في الحصول على ضمانات من الصين قبل المضي قدماً في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن من المتوقع أن يتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى الدوحة.

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أفادت بأن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب.

وتابعت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين: الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

واكدت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: المقترح أجل الحسم في تفاصيل تخلي إيران عن اليورانيوم إلى محادثات مقبلة.

وأردفت نيويورك تايمز عن مسؤولين: المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.