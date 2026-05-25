بسبب إيران.. ترامب: أضحك على الديمقراطيين الحمقى والجمهوريين بالاسم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة، مشيرًا بذلك إلى إمكانية هدم كل ما تحقق من نقاط تفاوضية وإهدام كل المساعي من الوسطاء لوقف الحرب نهائيًا وتوقيع اتفاق.

وذكر ترامب: أنا لا أبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما.

وأردف ترامب: أضحك على جميع الديمقراطيين الحمقى والجمهوريين بالاسم الذين لا يعرفون شيئا عن الاتفاق المحتمل مع إيران.

وأضاف ترامب: هناك أمور لم يتم التفاوض عليها مع إيران أصلا.

وألغى ترامب خلال ولايته الأولى قبل قدوم الرئيس السابق جو بايدن الاتفاق الذي أقرته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران والذي كان وسط لفيف من الدول الكبرى في عام 2015.

وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه في التفاوض عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران ، مما بدا أنه يثبط الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي أثارها الجانبان في اليوم السابق.

كتب ترامب على موقع Truth Social أن الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز "سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتصديقه وتوقيعه".

قال إن المفاوضات تسير على قدم وساق، وإن العلاقة الأمريكية الإيرانية أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية. لكنه أضاف: "يجب على كلا الجانبين التريث والتوصل إلى اتفاق سليم. لا مجال للخطأ!".

قبل ذلك بيوم، قال ترامب إن واشنطن وإيران "تفاوضتا إلى حد كبير" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان قبل الصراع ينقل خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ركز ترامب على احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.