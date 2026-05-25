الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 مايو 2026 استقرارا بشكل نسبي، رغم تراجع طفيف للذهب أول أمس السبت لم يتجاوز 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم الاثنين

سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر طلباً نظراً لنقائه 6815 اليوم الإثنين 25 مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7789 جنيهًا

عيار 21: 6815 جنيهًا

عيار 18: 5841 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: 54520 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار

سعر سبيكة الذهب اليوم

سجل سعر السبيكة وزن 100 جرام 793 ألفا و786 جنيها، والسبيكة وزن 50 جراما 396 ألفا و993 جنيها، بينما سجلت الأونصة وزن 31.1 جرام 246 ألفا و994 جنيها.



بينما سجلت سعر السبيكة وزن 10 جرامات إلى 79 ألفا و448 جنيها، ووزن 5 جرامات إلى 39 ألفا و739 جنيها، واستقرت السبيكة وزن 2.5 جرام عند 19 ألفا و932 جنيها.

