محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك بعض الوسطاء في الوقت الحالي يحاولون تقريب وجهات النظر بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، بعد استبعاد الأخير من قائمة الفراعنة.

واختار حسام حسن قائمة مكونة من 27 لاعباً استعداداً لمواجهة روسيا الودية باستاد القاهرة الخميس المقبل، على أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المباراة الودية الأخيرة ضد البرازيل ثم بداية المشوار في المونديال.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:

بعض الوسطاء المقربين من مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ، يحاولون تقريب وجهات النظر بين اللاعب وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وشقيقه إبراهيم ، مدير المنتخب، من أجل الترتيب لقدوم اللاعب إلى معسكر الفراعنة لمؤازرة ودعم زملائه قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.