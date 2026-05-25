قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سب طبيبة وضرب أهلها.. سمسمار عقارات في المقطم يواجه هذه العقوبة بالقانون
سعر الدولار في مستهل تعاملات الإثنين
سعر ومواصفات تانك 700 موديل 2027 في السعودية
حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج.. الإفتاء توضح
مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران وضعتا إطارا لمذكرة تفاهم يشمل تمديد وقف النار وفتح هرمز
دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في يوم التروية
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء يوم التروية وماذا يفعل الحجاج فيه؟.. كلمات مستجابة لضيوف الرحمن
بالتزامن مع هبوط الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هل نشهد موجة حارة؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس يوم عرفة
طقس العيد.. الأرصاد: أجواء حارة على الوجه البحري والقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج.. الإفتاء توضح

حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج.. الإفتاء توضح
حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج.. الإفتاء توضح
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقوب صاحبه: ما حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج؟ فهناك تيارات تدعو إلى رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة بغرض توزيعها بين الحجاج لرفع تلك الشعارات في المناسك، مؤكدين أنهم لن يهتفوا بأي هتافات سياسية بخلاف التلبية والدعاء؟

حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: توزيع الشعارات السياسية ورفع اللافتات الحزبية وعمل المظاهرات في مناسك الحج أمرٌ محرمٌ شرعًا، بل هو كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وبدعةٌ من بدع الضلالة؛ لأنه مدعاةٌ للفرقة والتنازع والجدال والتكالب على الدنيا، وكل ذلك منافٍ لمقصود الاجتماع والوحدة وإخلاص العبادة لله، وفيه استحداثُ أحوالٍ في العبادة لم يأذن بها الله تعالى مناقضة لمقصودها -أي مقصود العبادة-.

وتابعت: كما أن فيه استخفافًا بالشعائر الدينية في استغلالها لقضاء المصالح الدنيوية، وتلبيسًا على الناس، وتشبهًا بالخوارج في نقل الحراك المجتمعي والرأي السياسي إلى دائرة الإيمان والكفر، وإلهاءً للحجيج عن واجب وقتهم وهو ذكر الله تعالى وإقامة المناسك على الوجه المَرْضِيِّ، وإثارةً للضغائن والأحقاد والنزاعات التي تشغل الحاج عن روح العبادة، وإلحادًا وإحداثًا وفتنة في الحرم بما تجر إليه أمثال هذه الشعارات والتظاهرات من فوضى وتراشقٍ وتنازعٍ بل وتقاتل في بعض الأحيان.

وأضافت: كما أن في هذه الشعارات فسقًا وجدالًا مسقطين للأجر والثواب مستوجبَيْنِ للتعزير والعقاب، والسماح بمثل هذه الشعارات والتظاهرات فيه فتحٌ لأبواب الشر والفتنة، وذريعةٌ لاحتشاد أهل الفرق والأهواء وأصحاب البِدَع في مناسك الحج بدعوى نصرة الحق ومحاربة الباطل.

وشددت على أن الامتناع من توزيعها أو رفعها أو التظاهر بها أمرٌ واجبٌ شرعًا، وطاعة ولي الأمر في ذلك متعيّنة؛ حيث إن الشريعة أناطت رعاية الحج بولي الأمر، وأوجبت على الحجاج طاعته في غير المعصية، وجعلت له الحق في أن يتخذ من الإجراءات والتنظيمات، ويقنن من التعزيرات والعقوبات، ما يحافظ به على أمن الحجيج وسلامتهم، ويرعى به شئونهم ومصالحهم، ومخالفة ولي الأمر افتياتٌ عليه، والافتيات عليه أمرٌ محرمٌ شرعًا.

الإفتاء الشعارات السياسية الحج استخدام الشعارات السياسية في الحج الشعائر الدينية الخوارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

النادي الأهلي

نجم الأهلي يطلب الرحيل بسبب ضعف نسبة مشاركته في المباريات

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

الكلاب الضالة

خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

محمد صلاح

الرقصة الأخيرة.. محمد صلاح يودع جماهير ليفربول في لقطة مؤثرة

ترشيحاتنا

الغندور

الغندور: زيزو عنده فرصة كبيرة ليكون اللاعب الوحيد اللي حصل على 3 كونفدرالية

مهيب عبد الهادي

بعد وداع ليفربول.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن محمد صلاح

محمد صلاح

محمد أضا: صلاح صنع تاريخا لا ينسى مع ليفربول وترك إرثا يصعب تكراره

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد