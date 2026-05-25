إلهام أبو الفتح
هل نشهد موجة حارة؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس يوم عرفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح الطقس المتوقعة تزامنًا مع يوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو 2026)، مشيرة إلى أن الأجواء في مصر تميل إلى الاستقرار النسبي على أغلب الأنحاء، مع تراجع حدة الموجات شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، وذلك في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مصر

أوضحت الهيئة أن ساعات الصباح الباكر ستشهد طقسًا معتدلًا، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد، ويشتد الإحساس بحرارة الطقس كلما اتجهنا جنوبًا، لاسيما بمحافظات الصعيد التي تسجل أعلى المعدلات الحرارية.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، ليصبح الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يستمر شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد (الأقصر وأسوان) لتسجل العظمى هناك ما بين 36 و37 درجة مئوية.

أما خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 18 و19 درجة مئوية، مما يضفي شعورًا بالبرودة الخفيفة، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والمحافظات الساحلية.

خريطة الأمطار ونشاط الرياح

حذرت الدكتورة منار غانم من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. 

كما أشارت إلى احتمالية ضعيفة لامتدادها بشكل خفيف جدًا وغير مؤثر إلى بعض المناطق الداخلية، بما في ذلك جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

كما لفتت إلى وجود نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعته بين 30 و35 كم/ساعة في معظم المحافظات، وينشط تحديدًا خلال فترات المساء والليل، مما يزيد من الإحساس بلطافة الأجواء وتراجع درجات الحرارة.

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

نصائح الملابس خلال فترة عيد الأضحى

وفيما يتعلق بنوعية الملابس المناسبة خلال إجازة العيد، أكدت الدكتورة منار غانم أن:

الأجواء نهارًا تسمح بارتداء الملابس الصيفية بشكل طبيعي دون قلق

خلال فترات الليل، يُفضل ارتداء ملابس صيفية مكونة من قطعتين، أو اصطحاب جاكيت خفيف، خاصة عند الخروج ليلًا في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، نظرًا لنشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغرى هناك بشكل ملحوظ.

طقس المشاعر المقدسة في السعودية

وفيما يتعلق بأجواء المملكة العربية السعودية خلال وقفة عرفات، تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (عرفات، منى، مزدلفة)، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الظهيرة، بالتزامن مع سطوع قوي لأشعة الشمس ورياح قد تثير الأتربة في بعض المناطق المفتوحة.

إجراءات وقائية للحجاج والمواطنين

وأكدت الجهات المختصة بالأرصاد أن طبيعة الأجواء خلال يوم عرفة تتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية، سواء للمواطنين داخل مصر أو لحجاج بيت الله الحرام، من خلال:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة
  • الإكثار من تناول المياه والسوائل، خاصة مع زيادة الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس
  • استخدام المظلات الشمسية (الشماسي) للحجاج أثناء الوقوف بعرفة
استقرار الطقس خلال أيام العيد

واختتمت الدكتورة منار غانم بالإشارة إلى أن الطقس خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك سيكون مستقرًا بشكل كبير ويسمح بالاستمتاع بالأنشطة الخارجية، مع أهمية استمرار متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد بانتظام لمتابعة أي مستجدات، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الطقس خلال هذه الفترة من العام.

وشددت الأرصاد الجوية على أهمية متابعة النشرات الرسمية والتحديثات اليومية، مؤكدة أن نشاط الرياح على فترات متقطعة سيسهم في تحسين الإحساس بالأجواء، خاصة خلال فترات المساء، إلى جانب ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة.

كريم عبد العزيز: 7 Dogs من أصعب تجاربي في السينما.. وأحمد عز: عمل مرهق

جهود ذاتية.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بعد تطويره بتكلفة 17 مليون جنيه| صور

خلال اجتماعه بمجلس الجامعة.. رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود الكليات والقطاعات في تطوير المنظومات التعليمية والبحثية والخدمية

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

