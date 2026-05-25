ترامب: أبلغت ممثلي بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون “جيداً ومناسباً”، مشدداً على أنه لن يقبل بأي تفاهمات غير مدروسة أو متسرعة، في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المكتملة بين الجانبين.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إن الاتفاق الذي يعمل عليه فريقه يختلف جذرياً عن الاتفاق السابق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبراً أن ذلك الاتفاق “ضخ أموالاً كبيرة لإيران وفتح الطريق أمامها نحو امتلاك سلاح نووي”، على حد تعبيره.

وأضاف أن المقترح الحالي “على النقيض تماماً”، لكنه لم ينجز بعد ولم يطلع عليه أحد بشكل نهائي، داعياً منتقديه إلى عدم إصدار أحكام على “ما لا يعرفونه”.

وتابع ترامب أنه “لا يبرم صفقات سيئة”، وأن إدارته تتعامل مع الملف الإيراني بطريقة أكثر حذراً واحترافية من الإدارات السابقة.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه وجه ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن “الوقت في صالح الولايات المتحدة”، وأن الحصار سيستمر “بكامل قوته” إلى حين إبرام اتفاق نهائي وتوقيعه.

وأشار إلى ضرورة منح المفاوضات وقتها الكافي لضمان دقة النتائج وتجنب أي أخطاء، لافتاً إلى أن العلاقة مع إيران تسير نحو مزيد من الانضباط والاحتراف.