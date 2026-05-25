وزير الخارجية الأمريكي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لا يستبعد اللجوء إلى استئناف الحرب ضد إيران، في حال لم تنجح الجهود التفاوضية في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" إن ترامب “أوضح بشكل صريح أنه سيستخدم كل ما في وسعه لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل الطريق الدبلوماسي أولًا.

وأضاف أن واشنطن “تسعى لاستغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه “إذا لم ينجح ذلك، فإن خيار التحرك الآخر يظل مطروحًا”.

واختتم روبيو بالتأكيد أن “الخيار الأول هو التسوية عبر التفاوض، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه”.

وكان ترامب قد أشار سابقًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي وملف مضيق هرمز، مؤكدًا أن المفاوضات لم تكتمل بعد، لكنها قد تفضي إلى “صفقة جيدة” على حد وصفه.