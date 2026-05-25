شيشة على سقف العربية.. المتهمون بالاستعراض بسيارة خلال حفل زفاف بالمنيا يواجهون عقوبة الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القاء القبض على قائد سيارة "ملاكي" ورفقته أصدقائه (3 أشخاص - مقيمين بذات الدائرة "أمكن ضبطهم")، إثر جلوسهم خارج نوافذ السيارة ووضع "شيشة" أعلى سقف السيارة وتدخينها خلال موكب زفاف مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالمنيا، في إطار الاستعراض.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.



العقوبة المقررة قانونا

في هذا الصدد، نصت المادة "375 " مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.