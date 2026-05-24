شيشة على سقف العربية.. ضبط المتهمين بالاستعراض بسيارة خلال حفل زفاف بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بـ مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سماح قائد سيارة "ملاكي" لمرافقيه بالجلوس خارج نوافذ السيارة ووضع أرجيلة "شيشة" أعلى سقف السيارة وتدخينها خلال موكب زفاف مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالمنيا.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17 مايو الجاري خلال قيادته للسيارة بأحد الشوارع بدائرة المركز ورفقته أصدقائه (3 أشخاص - مقيمين بذات الدائرة "أمكن ضبطهم") ابتهاجًا بعرس أحد أقاربهم في إطار الاستعراض، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.