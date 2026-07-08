ديدييه دروجبا: مصر هي الفائز الحقيقي أمام الأرجنتين

أشاد ديدييه دروجبا، أسطورة منتخب كوت ديفوار، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا الطرف الأفضل في اللقاء رغم الخسارة.

وقال دروجبا في تصريحات صحفية: "مصر هي من فازت فعليًا في مباراة الأرجنتين."

وجاءت تصريحات النجم الإيفواري عقب الاداء التحكيمي الفج الذي ادي لخسارة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من النسخة الثالثة والعشرين لكأس العالم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الدقائق الأخيرة، ليقلب النتيجة إلى فوز بنتيجة 3-2، في لقاء أثار جدلًا تحكيميًا واسعًا عقب نهايته.

ورغم وداع الفراعنة للمونديال من ثمن النهائي، حظي أداء منتخب مصر بإشادة واسعة من نجوم الكرة العالمية، كان أبرزها من ديدييه دروجبا، الذي اعتبر أن المنتخب المصري كان الأجدر بالفوز قياسًا بما قدمه داخل أرض الملعب.

وبهذا الانتصار، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور ربع النهائي، مواصلًا مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما غادر منتخب مصر البطولة بعدما قدم واحدة من أبرز مبارياته في النسخة الحالية.