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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعلن السيطرة الكاملة على حريق برج معهد الاتصالات وبدء أعمال التبريد | صور

إخماد الحريق
إخماد الحريق
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع ببرج معهد الاتصالات الكائن بشارع أسيوط بنطاق حي شرق سوهاج، مؤكداً بدء أعمال التبريد للموقع لضمان عدم تجدد النيران.

 

وفور تلقي البلاغ بالحادث، انتقل محافظ سوهاج إلى الميدان للإشراف المباشر على عمليات الإطفاء رافقة د محمد حلمي السكرتير العام المساعد .

وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 8 سيارات إطفاء مجهزة، شملت سيارتي سلم هيدروليكي و 6 خزانات مياه، مما أسهم في التعامل السريع مع النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

كما دفعت هيئة الإسعاف بـ6 سيارات لتأمين الموقع وتقديم الرعاية الطبية الفورية.

وفي إطار التعامل السريع مع الأزمة، وجه المحافظ بالتنسيق العاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي دعمت جهود الإطفاء بسيارات مياه إضافية، مع تواجد فرق الشبكات الفنية لضمان انتظام ضغوط المياه بحنفيات الحريق المحيطة.

وكإجراء احترازي لتأمين الأرواح، وجه بفصل خطوط الكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي عن المنطقة المحيطة فوراً لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

وأوضح اللواء طارق راشد أنه تم نقل 6 حالات إصابة جراء الحريق، وهي عبارة عن حالات اختناق بسيطة، إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة تماماً، مع استمرار المتابعة الميدانية اللحظية للأوضاع حتى انتهاء عمليات التبريد بشكل كامل.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق نيران

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