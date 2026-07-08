لم نُهزم.. اتحاد الكرة: منتخبنا تم إقصاؤه أمام الأرجنتين بقرارات حكم حملت ازدواجية في المعايير

علق مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16.

وقال مصطفى أبو زهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «يتوجه اتحاد الكرة بالشكر إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على دعم المنتخب طوال رحلة المونديال».

وأضاف مصطفى أبو زهرة: «اتحاد الكرة مستاء من الأداء التحكيمي للطاقم الفرنسي في مباراة الأرجنتين، وهناك علامات استفهام كثيرة حول أداء حكم المباراة».

وأشار مصطفى أبو زهرة إلى أن: «منتخب مصر أُقصي من مباراة الأرجنتين ولم يُهزم، وهناك ازدواجية في معايير قرارات حكم المباراة».

واختتم مصطفى أبو زهرة: «أشكر لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن، وبعثتنا كلها، محدش فيها بيتكلم عربي مكسر، ولكننا طالعين من شوارع وحواري البلد».