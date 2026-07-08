تامر أمين: أنا اتغلبت إمبارح لكن في عيون كل العالم منتخب مصر البطل والمنتصر

علق الإعلامي تامر أمين، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16 .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" إحنا لسه مش مصدقين إننا خرجنا من كأس العالم والحلم تحول إلى كابوس بشع في آخر 10 دقايق من مباراة الأرجنتين ".

وتابع تامر أمين:"يا محلى الهزيمة لما تيجي بشرف وكفاح ونزاهة من ناحيتنا وإخص على الانتصار لما يجي بالتحيز والعنصرية والرعاة والمستثمرين".

وأكمل تامر أمين: أنا محبش أبقى كسبان وأنا سارق مجهود غيري"، مضيفا:" أنا اتغلبت إمبارح لكن في عيون كل العالم منتخب مصر البطل والمنتصر والمستحق للتأهل".

ولفت تامر أمين: "اوعوا تزعلوا من نتيجة أمس وأحيي وأسقف للمصريين اللي احتشدوا أمام مقر إقامة منتخب مصر في أمريكا لتقديم التحية لهم ".

