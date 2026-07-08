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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظاهرة رونالدو يثير الجدل بعد مباراة مصر والأرجنتين: التانجو فاز بطريقة قبيحة

رونالدو
رونالدو
محمد بدران

أشاد البرازيلي رونالدو نازاريو "الظاهرة"، أسطورة منتخب البرازيل، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن "الفراعنة" استحقوا إشادة العالم رغم الخروج من بطولة كأس العالم 2026.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية: "مصر قاتلت بشرف، والأرجنتين فازت بطريقة قبيحة."

واضاف أن منتخب مصر قدم بطولة كبيرة، مشيرًا إلى أن ما قدمه اللاعبون داخل الملعب يستحق الاحترام، رغم النهاية المؤلمة والخروج من دور الـ16.


وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وهي المباراة التي تجاوز الجدل فيها النتيجة إلى القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وأثارت قرارات الحكم، إلى جانب تدخلات تقنية الفيديو (VAR)، موجة واسعة من الغضب والانتقادات، بعدما اعتبر عدد من أساطير كرة القدم وخبراء التحكيم أن بعض القرارات المؤثرة ساهمت في ترجيح كفة المنتخب الأرجنتيني، وحرمت المنتخب المصري من مواصلة مشواره في البطولة.

وتحولت مواجهة مصر والأرجنتين إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة للجدل في وسائل الإعلام العالمية، حيث تصدرت القرارات التحكيمية عناوين الصحف والمنصات الرياضية، وسط مطالبات بمراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

ورغم الخسارة الدرامية بعد تقدم المنتخب المصري بهدفين، فإن أغلب التغطيات الإعلامية العالمية لم تركز فقط على عودة الأرجنتين في النتيجة، بل سلطت الضوء أيضًا على الأداء المشرف الذي قدمه "الفراعنة"، والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي أشعلت حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية.

رونالدو كأس العالم الأرجنتين منتخب مصر

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