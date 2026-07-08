أحمد موسى: من حقنا ماتشنا يتعاد ليه لا؟

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين، معتبرًا أن القرارات التحكيمية كان لها تأثيرا مباشرا على نتيجة اللقاء، وأن منتخب مصر تعرض لظلم واضح خلال المباراة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعب المنتخب الوطني إمام عاشور تعرض لتدخلات عنيفة تسببت في إصابته، مشيرًا إلى أن غيابه أثّر على أداء المنتخب، مضيفًا: «إمام عاشور تعرض لضرب عنيف، ولو أكمل المباراة لكنا فزنا، ولاعبو الأرجنتين كانوا يخشون مواجهته».

وأكد أن الحكم الفرنسي الذي أدار اللقاء خالف اللوائح والتعليمات، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن قراراته أثارت حالة واسعة من الجدل.

ولفت إلى أن تصريحات لاعب المنتخب زيكو، التي طالب فيها بإعادة مباراة مصر والأرجنتين، معتبرًا أن المطالبة بإعادة اللقاء حق مشروع إذا ثبت وجود أخطاء تحكيمية جسيمة.

وأكمل: تصريحات زيكو لاعبنا التي قال فيها إنه طالب بإعادة مباراة الأرجنتين ومصر مرة أخرى، على غرار إعادة لاعب أمريكي للعب بعد إيقافه، من حقنا ماتشنا يتعاد، ليه لا؟.