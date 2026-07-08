أنتوا والأرجنتين لصوص| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوقت قد حان لكي تعيد الاتحادات الأفريقية النظر في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات الأفريقية والعربية تعرضت لظلم تحكيمي خلال بطولة كأس العالم، لكنه شدد على أن ما حدث مع منتخب مصر كان مختلفًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حان الوقت لتفكير اتحادات أفريقيا في عدم دعم إنفانتينو، كل المنتخبات الأفريقية تعرضت لظلم في المونديال، وكل الدول العربية أيضًا تعرضت لظلم، لكن الظلم في مباراة مصر كان مختلف".

وأضاف: "كل الدول العربية تعرضت لظلم من التحكيم، والظلم بتاعنا كان مختلف، مفيش منطق بيقول كده، طيب بتعمل ليه كأس عالم وأنت معندكش عدالة؟، والمفروض كل الدول العربية والأفريقية تتحد".

وأوضح: "أنا إمبارح اتكلمت عن تل أبيب وسرقة المباراة من المنتخب لصالح الأرجنتين، وعلى فكرة الإعلام كله مع مصر عدا إسرائيل، وإحنا سعداء جدًا إن إسرائيل ضدنا، وإنها مع ميسي، وإن ميسي كان بيروحلهم يعني، وعلم إسرائيل اترفع في الماتش".

واستكمل: "ده يشرفنا إن العالم كله معانا عدا إسرائيل، أنا كنت أبكي لو كنتوا معانا، أنتوا أعداؤنا وهتفضلوا أعداءنا، ولا تعرفوا حرية ولا حقوق إنسان، أنتوا متعرفوش غير حاجة واحدة هي الإبادة، وأنتوا عندكم فساد، نتنياهو مجرم حرب ومرتشي".

واستطرد: "كل شوية يقولكم هعمل حروب، واللي بيحكمكم نتنياهو فاسد ومرتشي وقاتل، ومتعرفوش حاجة تانية غير كده، أنتوا لا تعرفوا العدالة، أنتوا بتسرقوا الأرض، والأرجنتين سرقت الماتش، أنتوا والأرجنتين لصوص".

وتابع : " تعرضنا لظلم حقيقي، والعالم كله بيتكلم عننا، وكل الإعلام والصحافة في العالم بيتكلموا عن الفجور التحكيمي، وبيتكلموا عن إن مصر تستحق العدالة، وبدأت النهارده مطالبات بمقاطعة كأس العالم لأنه مليان فساد".

وأوضح: "الحكم الفرنسي حكم مشبوه، كابتن حسام حسن بيقوله راجع الفار، ومكتب إف بي آي يحقق في النشاط المالي للاتحاد الأرجنتيني داخل أمريكا، وده قرار مهم جدًا".

واستكمل: "الإعلام الأرجنتيني أشاد بمستوى منتخب مصر، لكنهم مجابوش سيرة الهدف اللي اتلغى ولا ضربات الجزاء اللي مخدناهاش".

واختتم: "عمدة نيويورك اتكلم وقال تم سرقة الماتش، وقال مصر تعرضت للسرقة في الماتش، بالإضافة لكده إمام عاشور اتعرض للضرب، وكان لازم اللاعب الأرجنتيني يطرد فورًا".