أحمد موسى عن مطالبة زيكو بإعادة مباراة مصر والأرجنتين: من حقنا

انفعل الإعلامي أحمد موسى، خلال حديثه عن مجريات مباراة مصر والأرجنتين والقرارات التحكيمية المشبوهة التي شهدتها المباراة، مردفًا: «إمام عاشور بهدلوه ضرب، اضرب في وشه، إمام لو كمل الماتش كنا فوزنا الماتش، إمام تعرض للضرب واتصاب بسبب التدخلات العنيفة ضده، لعيبة الأرجنتين كانوا مرعوبين منه».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين خالف التعليمات واللوائح المنصوص عليها.

وتابع: «تصريحات زيكو لاعبنا التي قال فيها إنه طالب بإعادة مباراة الأرجنتين ومصر مرة أخرى، على غرار إعادة لاعب أمريكي للعب بعد إيقافه، من حقنا ماتشنا يتعاد، ليه لا؟ رئيس الاتحاد الدولي وجه التحكيم بالتليفون، الاتحاد الدولي فيه عنصرية، واللي حصل ضدنا إمبارح عنصرية».

وأكمل: «إشارة حسام حسن استخدمت لأول مرة في كأس العالم، دي إشارة على إننا بنتعرض للعنصرية من حكم المباراة، الحكم عنده توجيه إنه يشتغل لصالح الأرجنتين، لا عدالة ولا أخلاق، تمييز وعنصرية في كرة القدم، كلنا ضد التمييز والعنصرية، اللي حصل إمبارح دا علامة كبيرة أوي».

وأردف موسى: «إحنا إمبارح أفضل من الأرجنتين، ادينا الأرجنتين درس عمرهم ما ينسوه، ميسي كل النجيلة إمبارح، نحن لا نعترف بفوز الأرجنتين، لأنه فوز جاء عن طريق التحكيم والمراهنات وإنفانتينو، الأرجنتين لم تلعب، مفيش ولا منتخب عمل مع ميسي زي اللي إحنا عملناه إمبارح».