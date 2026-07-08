شريف عامر: الجدل حول مباراة مصر والأرجنتين تجاوز الداخل ووصل إلى العالم|فيديو

أكد الإعلامي شريف عامر أن الجدل المثار عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم لم يقتصر على الشارع المصري أو منصات التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى وسائل الإعلام والمتابعين حول العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري قدم أداءً استثنائيًا وكان قريبًا من تحقيق حلم تاريخي.



وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامجه، إن الجدل الذي أعقب المباراة لا يرتبط فقط بردود الفعل داخل مصر، موضحًا أن ما حدث أصبح محل نقاش عالمي بعد المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني أمام الأرجنتين.

وأضاف أن المصريين بطبيعتهم يتعاملون بعاطفة مع كرة القدم، إلا أن هذه المباراة تختلف عن تجارب سابقة، لأن المنتخب والجهاز الفني واللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، مؤكدًا أن الجميع أدى دوره بأفضل صورة ممكنة.

وأشار إلى أن تصريحات المدير الفني حسام حسن عقب اللقاء لاقت صدى واسعًا خارج مصر، موضحًا أن حديثه عن مجريات المباراة والجوانب الفنية انتشر عالميًا، وترك انطباعًا واضحًا لدى المتابعين والإعلام الدولي.



واختتم شريف عامر حديثه بالتأكيد على أن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري أعاد رسم صورة الكرة المصرية على الساحة الدولية، وجعل ما حدث في مواجهة الأرجنتين محل اهتمام ونقاش يتجاوز حدود الداخل المصري.